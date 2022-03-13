Государство
Перейти к списку новостей
Сегодня 20:32
Просмотров: 176

На захопленій російськими окупантами Чорнобильській АЕС відновили електропостачання

На захопленій російськими окупантами Чорнобильській АЕС відновили електропостачання

На Чорнобильській АЕС, яку захопили окупанти, відновлене електропостачання, повідомляє hromadske.ua із посиланням на «Енергоатом». Тепер системи охолодження відпрацьованих ядерних збірок знову працюватимуть у штатному режимі, а не від резервного живлення.

Українські фахівці НЕК «Укренерго» завершили ремонтні роботи на лінії 330 кВ Лісна – ЧАЕС та поновили електропостачання до Чорнобильської АЕС і міста Славутич.

Міністр енергетики України Герман Галущенко заявив, що українські енергетики, ризикуючи власним здоров’ям та життям, змогли відвернути ризик можливої ядерної катастрофи, що загрожувала всій Європі.

«Наголошую, що ЧАЕС – це об’єкт української енергетики, і нам не потрібна жодна допомога зі сторони будь-кого для забезпечення чи відновлення електропостачання на наші об’єкти. Так, наші енергетики дійсно герої, але самими подвигами неможливо забезпечити ядерну безпеку в умовах військової агресії», – сказав Галущенко.

Він закликав міжнародних партнерів, Єврокомісію, МАГАТЕ, ООН та ОБСЄ допомогти захистити ядерні об’єкти: «Зараз вкрай необхідно змусити ворога залишити АЕС та встановити 30-кілометрову демілітаризовану зону навколо об’єктів атомної енергетики України».

Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Загрузка...
Март
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
закрыть
 
Архив новостей

Мы рекомендуем

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 