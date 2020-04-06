На знак подяки українським лікарям в Неаполі місцеві жителі включили "Дикі танці" Руслани

Видео встречи украинских медиков в Неаполе (Италия), которые отправились туда на помощь в борьбе с коронавирусом COVID-19, восхитило сеть.

Врачи прибыли в страну 4 апреля. Ролик с необычной встречей опубликовал украинский дипломат, генеральный консул Украины в Неаполе Виктор Гамоцкий на своей странице в Facebook (чтобы посмотреть, доскролльте до конца страницы).

"Сегодня (4 апреля. – Ред.) в бизнес-центре Неаполя на полную мощность раздаются песни Русланы – так итальянцы благодарят за солидарность и гуманитарную помощь Украине в противодействии коронавирусу", – написал он.

Видео за 12 часов с момента публикации насобирало более 500 лайков и 700 репостов.

"Viva Italia! Слава Украине!!!", "Как приятно, аж мурашки по коже, слава Украине, Крым – Украина", "Круто", – написали пользователи сети.

Источник: www.obozrevatel.com/

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