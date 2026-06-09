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На зустрічі Буданова та держсекретаря МЗС Польщі Босацького йшлося про значно складніші речі, ніж питання нагород

На зустрічі Буданова та держсекретаря МЗС Польщі Босацького йшлося про значно складніші речі, ніж питання нагород

Вдалося зупинити найгірший сценарій, — джерела «РБК-Україна» про переговори керівника ОП Кирила Буданова в Польщі.

За словами співрозмовника журналістів, Буданов під час візиту до Польщі провів низку публічних та закритих зустрічей, під час яких, окрім продовження взаємовигідного стратегічного партнерства, обговорив «проблемні питання історичної пам’яті».

«В результаті роботи керівника Офісу президента та всієї команди найгірший сценарій вдалось зупинити, звісно з урахуванням наших національних інтересів та з повагою до партнерів.

Україна налаштована до розвитку конструктивної стратегічної співпраці, але також готова й до реагування на неконструктивні кроки, відстоюючи власні державні інтереси та ідентичність», — розповіло джерело.

Тим часом прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що дипломатія не спрацювала, і закликав президентів Кароля Навроцького і Володимира Зеленського до «прямої і щирої розмови».

«Оскільки дипломатія не дала жодних результатів, я публічно звертаюся до президентів Навроцького та Зеленського із закликом до прямої і щирої розмови.

Перш ніж емоції зруйнують нашу солідарність, яка народилася перед обличчям російської загрози.

Співпраця відповідає інтересам як наших держав, так і наших народів, а конфлікт — інтересам москви. Це, мабуть, очевидно для всіх нас», — написав він на платформі Х.

Джерело: https://t.me/znua_live/252524

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