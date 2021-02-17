Наблизити поліцію до людей: ще у двох громадах Харківщини з’являться свої шерифи

Усе більше громад Харківської області намагаються наблизити поліцію до людей, тому долучаються до проекту «Поліцейський офіцер громади». Новими учасниками цього проекту стали Краснокутська і Нововодолазька територіальні громади, де вже цього року з’являться власні шерифи.

Треба працювати по-новому

На сьогодні проект «Поліцейський офіцер громади» реалізується в 13 громадах регіону. Цього місяця до проекту долучилися ще три громади. Спочатку Богодухівська міська виявила бажання мати на своїй території поліцейського офіцера, а тепер і Нововодолазька з Краснокутською. Вчора, 15 лютого, начальник Нацполіції в Харківській області полковник поліції Андрій Рубель підписав меморандум про взаємодію з керівниками цих громад, що є першим кроком у реалізації проекту «Поліцейський офіцер громади».

Голова Краснокутської територіальної громади Ірина Карабут пояснила, чому їх громада вирішила взяти участь у цьому проекті.

– Насамперед, щоб якомога ближче наблизити поліцію до людей і щоб поліцейський був підзвітний громаді. У нас доволі велика територія, тому працювати так, як колись працював дільничний інспектор поліції, мені і моїй команді здається, не можна. Треба вже підходити по-новому і насамперед захищати права людини, – наголошує Ірина Карабут.

За її словами, проблем з охочими стати поліцейським офіцером громади бути не повинно.

– Наразі знаю, що бажання виявили вже п’ять кандидатів, це ті, які зараз працюють дільничними інспекторами в населених пунктах. Утім я знаю ще людей, які мають бажання працювати. Плануємо, що на посаду офіцера громади оголосимо конкурс. Буде створена конкурсна комісія, яка визначатиме найкращого кандидата. Але думка жителів обов’язково буде враховуватися. Ми проведемо громадські слухання по селах, будемо говорити з людьми. Будемо привозити кандидатів у населені пункти, щоб вони висловлювали своє бачення тієї чи іншої проблеми, як вони будуть її розв’язувати тощо. Мені здається, що проблем у кадрах не буде. Головне, аби офіцери працювали так, щоб усі подумали, що офіцер громади це справді та людина, яка оправдує довіру людей і яка працює для людей, – розповідає очільниця громади.

700 тисяч на офіцера

Загалом у громаді планується п’ять поліцейських офіцерів, утім цьогоріч спочатку введуть двох.

– Один з них буде точно обслуговуватиме Краснокутськ, тому що там проживає найбільше людей у громаді. А от щодо іншого, поки що не знаємо, яку територію він обслуговуватиме. Наразі думаємо, чи це буде Пархомівка, Каплунівка, Козіївка, Городнє, чи Мурафа, Качалівка, Китченківка, Костянтинівка. Ми будемо радитися з депутатським корпусом і дивитимемося, де найбільша криміногенна обстановка, туди і направимо поліцейського громади, – каже Ірина Карабут.

Матеріальне забезпечення поліцейського офіцера лягає на плечі громади.

– Ми рахували, щоб запустити одного поліцейського, треба близько 700 тисяч гривень – це машина, її комплектація, приміщення з двома кімнатами, комп’ютер тощо. Будемо дивитися, що в нас буде з бюджетом, і виноситимемо це питання на розгляд на сесії в червні чи липні. Орієнтовно плануємо запускати перших двох офіцерів десь у вересні, – говорить голова громади.

Ірина Карабут також поділилася очікуваннями від майбутньої роботи поліцейських громади.

– Ми сподіваємося, що зменшиться злочинність, і офіцери зможуть убезпечити молодь від шкідливих звичок – наркоманії та алкоголізму. І головне – хочемо, щоб офіцери забезпечили безпеку життя жителів громади. Щоб людина, ввечері вийшовши на вулицю, не боялася, що на неї нападуть чи пограбують її. Щоб офіцер одразу реагував на таке.

Офіцер повинен завжди бути на зв’язку з людьми, і щоб кожен житель знав його телефон, і нехай тільки поліцейський спробує не відгукнутися на дзвінок. Він повинен цілодобово захищати інтереси людей, – наголошує Ірина Карабут.

Великі сподівання

Цьогоріч долучитися до проекту «Поліцейський офіцер громади» вирішила і Нововодолазька селищна територіальна громада.

– Ми на першому етапі поступилися громадам, у яких була більша потреба в цьому. Тобто поступалися тим громадам, у яких не було райвідділів. У нас він був, тому ми в перший етап не йшли. Наразі триває другий етап і йдуть зміни в адміністративно-територіальному устрою, відповідно змінюється і наш підрозділ поліції. Розуміємо, що рано чи пізно він може зникнути, і потім обслуговуватимемося якимось іншим райвідділом. Нацполіція запропонувала долучитися до проекту, і ми уклали меморандум про співпрацю. Далі йтимемо по меморандуму, ми виконуємо зобов’язання зі свого боку, вони – зі свого, – розповідає голова Нововодолазької територіальної громади Олександр Єсін.

Відповідно до програми із співпраці на наступній сесії Нововодолазької селищної ради буде передбачене фінансування на купівлю двох автомобілів, ціна одного – 557 тисяч гривень. Ця субвенція буде передана поліції, і вони вже придбають потрібний автомобіль. За словами Олександра Єсіна, поліцейські офіцери працюватимуть у громаді вже найближчого літа.

– Ми сподіваємося, що поліцейський офіцер буде ближчим до людей, що він буде добре знати жителів, свою територію, проблеми і швидко реагуватиме на них, – каже Олександр Єсін.

Источник: slk.kh.ua

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