Наблюдения за одичалыми

Путин подписал Указ о новой системе борьбы с коррупцией. Ну над названием "Посейдон" поржать это святое, но речь о другом совсем.

Впервые за очень долгое время, непосредственным координатором проекта выступает АП. А непосредственным исполнителем ФСО. Ведь там уже черт знает сколько лет, АП все решает, ФСО всех щимит, но не одна из них ни за что не отвечает. Исполнитель всегда был кто-то другой. Дело даже не в том, что отброшены формальности, это там сейчас обычное дело. Просто выстраивается максимально короткая цепочка репрессивного аппарата, отдельная вообще от всех.

Причем с точки зрения подконтрольности никаких причин в этом нет. И ФСБ, и все остальные силовые ведомства полностью подконтрольны. Но выстраивается максимально короткая и прямая вертикаль АП-ФСО, которой теперь будут переданы и формальные полномочия. Это продолжение того процесса, о котором уже писал Швец здорового человека в связи с введением института комиссаров при министерствах и госкорпорациях. Это уже не просто авторитаризм. Это переход к прямой личной диктатуре. Это выстраивание параллельной системы максимально прямого подчинения Путину.

Это опричнина.

И нам нужно просто пережить сейчас пик навалы. Путин включил режим полного уничтожения институтов и любых внутриэлитных балансов и договоренностей. Причем сразу на максималках. И надо теперь надеяться, что его не снесут слишком быстро и он успеет уничтожить там все. Потому что после опричнины всегда приходит Смута. А никаких преемников не может быть по построению у правителя, впавшего в такую степень паранойи.

Процесс самоуничтожения России перешел в турборежим.

Источник: https://t.me/soloviovsensible/149

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