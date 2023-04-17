Набір до нової бригади «Хартія» в «Гвардії Наступу» вже розпочався, заявку на вступ можна подати на сайті «Гвардії наступу» або в ЦНАП, - Микола Уршалович, заступник директора департаменту планування ГУ Нацгвардії.

Її створили на базі Добровольчого формування територіальної громади в Харкові, звідси і назва – «Хартія». Хлопці з серйозним бойовим досвідом, і тепер їх готують в Україні за стандартами НАТО.

Через місяць після створення добровольчого формування, у квітні 2022 року його військовослужбовці вже брали участь у визволенні села Руська Лозова, а у вересні були частиною контрнаступу в Харківській області.

Джерело: https://t.me/Tsaplienko/30022

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