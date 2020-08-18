НАБУ співпрацює з ФБР у справі "Приватбанку"

Назар Холодницький (ліворуч) та Артем Ситник (архівне фото)

Директор НАБУ Артем Ситник заявив, що бюро співпрацює з ФБР у справі "Приватбанку" на основі меморандуму. Утім, він не має повноважень на розкриття інформації про цю співпрацю.

Директор Національного антикорупційного бюро (НАБУ) Артем Ситник заявив про наявність меморандуму про співпрацю з Федеральним бюро розслідувань США (ФБР) у справі "Приватбанку", пов'язаній із олігархом Ігорем Коломойським.

"Єдине, що я можу розголосити, - це те, що в нас давно підписано меморандум про співпрацю з ФБР. Деякі люди дуже хотіли його почитати, навіть цілий позов був стосовно цього в Окружному адміністративному суді Києва, де просили нас показати цей меморандум певній громадській організації. Але це рішення не набуло чинності", - сказав Ситник у понеділок, 17 серпня, на пресконференції, цитує інформагентство "Інтерфакс-Україна".

Ситник наголосив, що у справі "Приватбанку" є тривала співпраця зі США, але він не має повноважень на розкриття інформації.

Говорячи на спільній пресконференції про інші резонансні справи, керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) Назар Холодницький зазначив, що жодну справу, яку розслідує НАБУ під процесуальним керівництвом САП проти мера Одеси Геннадія Труханова не закрито.

Також Холодницький повідомив, що Вищий антикорупційний суд обрав заочний арешт для колишнього міністра екології та природних ресурсів Миколи Злочевського. За словами Холодницького, після цього його оголосили в міжнародний розшук. Наразі невідомо, де перебуває Злочевський.

У липні НАБУ заочно повідомило Злочевському про підозру в організації давання п'яти мільйонів доларів хабаря Холодницькому і Ситникові за закриття справи зі сприяння Злочевського у заволодінні коштами стабілізаційного кредиту Національного банку, виданого "Реал Банку".

У Burisma Group, президентом якої є Злочевський, заперечили його причетність або ж інших співробітників фірми до пропозиції хабаря.

Источник: dw.com

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