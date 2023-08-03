НАБУ та САП завершили розслідування щодо Труханова
НАБУ та САП завершили розслідування щодо Труханова та інших посадовців Одеської міськради у справі на 689 млн грн
За версією слідства, мер Геннадій Труханов разом зі спільниками причетний до заволодіння активами територіальної громади Одеси та легалізації незаконних доходів. Загалом у справі 16 підозрюваних, включно з неофіційним “господарем Одеси” Володимиром Галантерником, якого вважають керівником злочинної організації.
Ключовими фігурантами справи є
● мер Одеси Геннадій Труханов;
● ексголова постійної комісії з питань комунальної власності Одеської міської ради (ОМР) Василь Шкрябай;
● ексголова земельної комісії ОМР, а нині в.о. заступника мера Олег Бриндак;
● екскерівник департаменту комунальної власності ОМР Олексій Спектор;
● ексзаступник керівника департаменту комунальної власності ОМР Володимир Радіонов;
● керівник юридичного департаменту ОМР Інна Поповська;
● помічниця Галантерника Альона Попова;
● власники та топменеджери компанії "Будова", зокрема її бенефіціар Дмитро Дімарський.
Керівником організації вважають колишнього “тіньового господаря” Одеси Галантерника. Він переховується від слідства за кордоном. Останні роки жив у Лондоні.
Нещодавно фігурантам змінили підозри, а деяким з них повідомили про нові підозри, зокрема, за фактами отримання від Галантерника хабарів у вигляді нерухомості.
Також у виділеному із цієї справи провадженні фігурує експрокурор Одеської області Олег Жученко, який спільно з іншими особами підозрюється у незаконному заволодінні землею територіальної громади Одеси, а також у отриманні від представника компанії-забудовника хабаря у вигляді квартири. Розслідування цієї справи завершили 20 липня.
За версією слідства, схема полягала в тому, що землю в Одесі передавались в оренду на тривалі терміни наперед узгодженим забудовникам в обхід конкурсу. За це забудовники передавали квартири, нежитлові приміщення або гроші.
Крім того, в ході розслідування встановлені факти легалізації коштів. Експертизи встановили загальний розмір шкоди у 689 млн грн.
Джерело: https://t.me/fuckcorruption/2435