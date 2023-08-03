НАБУ та САП завершили розслідування щодо Труханова та інших посадовців Одеської міськради у справі на 689 млн грн

За версією слідства, мер Геннадій Труханов разом зі спільниками причетний до заволодіння активами територіальної громади Одеси та легалізації незаконних доходів. Загалом у справі 16 підозрюваних, включно з неофіційним “господарем Одеси” Володимиром Галантерником, якого вважають керівником злочинної організації.

Ключовими фігурантами справи є

● мер Одеси Геннадій Труханов;

● ексголова постійної комісії з питань комунальної власності Одеської міської ради (ОМР) Василь Шкрябай;

● ексголова земельної комісії ОМР, а нині в.о. заступника мера Олег Бриндак;

● екскерівник департаменту комунальної власності ОМР Олексій Спектор;

● ексзаступник керівника департаменту комунальної власності ОМР Володимир Радіонов;

● керівник юридичного департаменту ОМР Інна Поповська;

● помічниця Галантерника Альона Попова;

● власники та топменеджери компанії "Будова", зокрема її бенефіціар Дмитро Дімарський.

Керівником організації вважають колишнього “тіньового господаря” Одеси Галантерника. Він переховується від слідства за кордоном. Останні роки жив у Лондоні.

Нещодавно фігурантам змінили підозри, а деяким з них повідомили про нові підозри, зокрема, за фактами отримання від Галантерника хабарів у вигляді нерухомості.

Також у виділеному із цієї справи провадженні фігурує експрокурор Одеської області Олег Жученко, який спільно з іншими особами підозрюється у незаконному заволодінні землею територіальної громади Одеси, а також у отриманні від представника компанії-забудовника хабаря у вигляді квартири. Розслідування цієї справи завершили 20 липня.

За версією слідства, схема полягала в тому, що землю в Одесі передавались в оренду на тривалі терміни наперед узгодженим забудовникам в обхід конкурсу. За це забудовники передавали квартири, нежитлові приміщення або гроші.

Крім того, в ході розслідування встановлені факти легалізації коштів. Експертизи встановили загальний розмір шкоди у 689 млн грн.

Джерело: https://t.me/fuckcorruption/2435

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