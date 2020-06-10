Набула чинності Угода про позику між Україною та Світовим банком, в рамках якої буде розроблено 600 планів просторового розвитку територіальних громад

Набула чинності Угода, згідно якої Міжнародний банк реконструкції та розвитку (Світовий банк) надає Україні фінансову підтримку на Програму «Прискорення приватних інвестицій у сільське господарство України».

В рамках Угоди протягом 2020 – 2024 років за рахунок коштів державного бюджету, зокрема, заплановано розробити 600 комплексних планів просторового розвитку територій громад (КППРТГ).

«Забезпечення ОТГ комплексними планами просторового розвитку територій громад, які розроблять сертифіковані спеціалісти, дозволить більш ефективно реалізувати їх внутрішній потенціал, використати наявні ресурси, визначити пріоритети в управлінні територією громади та сформувати політику її просторового розвитку на перспективу», - прокоментував Міністр розвитку громад та територій України Олексій Чернишов.

Згідно Проекту Закону України (реєстр. № 2280 від 17.10.2019) «Про внесення змін до Земельного кодексу України та інших законодавчих актів щодо планування використання земель» планується запровадити новий вид містобудівної документації на місцевому рівні, що є одночасно документацією із землеустрою, а саме – комплексних планів просторового розвитку територій громад.

Міністерством розвитку громад та територій України погоджено Операційний посібник з організації розроблення комплексних планів просторового розвитку громад. Замовниками послуг з розроблення комплексних планів виступатимуть виконавчі комітети рад об’єднаних територіальних громад (ОТГ).

Взяти участь у Програмі та отримати субвенцію з державного бюджету для розроблення КППРТГ зможуть виконавчі комітети рад ОТГ, які матимуть у своєму складі структурний підрозділ з питань містобудування та архітектури і забезпечені топографічними картами території ОТГ у масштабі 1:10 000, у тому числі створеними Держгеокадастром в рамках цієї ж Програми.

Источник: kmu.gov.ua

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