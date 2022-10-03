Нацарапанные иконы и засечки на стенах: нардеп показал застенки в Волчанске

Застенки, созданные российскими оккупантами в Волчанске, «расписаны» рукотворными иконами и попытками людей вести счет дням своих мучений.

Фото из места заточения и пыток опубликовал в facebook нардеп Павел Сушко.

«Услышали о найденных застенках. Нам их показали. Увидели своими глазами эти надписи на стенах. Иконы, нацарапанные собственноручно людьми, которых там держали оккупанты. Засечки пережитых дней и тексты молитв. Трудно представить, какие ужасы перенесли люди», — прокомментировал Сушко.

Он также поделился впечатлениями о ситуации на Волчанщине по состоянию на данный момент: «Разбитая объездная дорога заняла пять часов в одну сторону. На подъезде к Волчанску загруженным бусом влетели в яму и пробили колесо. Посреди леса. Вокруг — заброшенные позиции оккупантов. Часто встречали на обочине надписи «мины». На одной из таких обочин стоял автомобиль, взорвавшийся накануне. Здесь до сих пор раздаются взрывы. Нет света и связи. Люди держатся».

Напомним, 29 сентября в полиции сообщили, что обнарудили в Волчанске застенки и «штаб» оккупантов. В одной камере этой «средневековой тюрьмы» содежали от 20 до 40 человек.

Джерело: objectiv.tv

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