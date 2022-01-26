Нацбанк може у березні підвищити облікову ставку до 11% річних

Нацбанк може підвищити облікову ставку в березні до 11% річних із нинішніх 10%.

Про це під час форуму The Banking 50 у Києві заявила перша заступниця глави НБУ Катерина Рожкова, передає "Інтерфакс-Україна".

"У принципі більшість членів монетарного комітету та членів правління проголосували за те, що "піднімаємо на 1%, а потім, можливо, у березні ще на 1%".

Я говорю "можливо", тому що об'єктивно ситуація змінюється, і справді можуть бути різні зовнішні та внутрішні чинники, які, можливо, ситуацію виправлять, і такого рішення ухвалювати буде не потрібно. Але станом на сьогодні така потреба є", - сказала Рожкова.

Зміна облікової ставки є важливим сигналом для визначення банками процентних ставок за вкладами і позиками. Вона впливає на вартість кредитів, що надаються Нацбанком комерційним банкам.

Чим вона вища, тим дорожче обходяться банкам позики рефінансування, тим дорожче вони пропонують власні кредити, тим менше позичальників оформляють позики. Коли інфляція та ризики макроекономічної нестабільності в країні посилюються, центральний банк повинен вжити заходи для стабілізації.

Тоді НБУ підвищує облікову ставку та проводить жорстку монетарну політику. Це означає, що кредитувати вже більш ризиковано, тому ціна на гроші в економіці зростає. При зменшенні інфляції та поліпшенні макроекономічної ситуації облікова ставка зазвичай знижується і це спричиняє поступове здешевлення депозитів та кредитів.

Нагадаємо:

Національний банк ухвалив рішення підняти облікову ставку до 10% - НБУ продовжуватиме цикл посилення монетарної політики й готовий діяти рішуче в разі подальшої реалізації проінфляційних чинників.

У НБУ прогнозують, що у 2022 році інфляція сповільниться, але повернеться до цілі 5% лише в 2023 році.

Нацбанк погіршив прогноз інфляції на 2022 рік з 5% до 7,7%, зважаючи на реалізацію низки проінфляційних чинників.

Источник: epravda.com.ua

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