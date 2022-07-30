Нацбанк посилив вимоги для обмінників. Що це означає?

● Відтепер інформацію про курс валют заборонено виставляти на табло. Вона повинна розміщатися лише на касах у копії наказу.

● Процес купівлі-продажу має фіксуватися на відео.

● Обмінники знову зобов'язані подавати інформацію до Реєстру приміщень, в яких здійснюються валютні операції.

● Інформація про використовувані термінали передаватиметься в НБУ. Це дозволить посилити податкову дисципліну.

Джерело: https://t.me/spravdi/14384

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