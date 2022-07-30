Сегодня 07:10
Просмотров: 73
Нацбанк посилив вимоги для обмінників. Що це означає?
● Відтепер інформацію про курс валют заборонено виставляти на табло. Вона повинна розміщатися лише на касах у копії наказу.
● Процес купівлі-продажу має фіксуватися на відео.
● Обмінники знову зобов'язані подавати інформацію до Реєстру приміщень, в яких здійснюються валютні операції.
● Інформація про використовувані термінали передаватиметься в НБУ. Це дозволить посилити податкову дисципліну.
Джерело: https://t.me/spravdi/14384