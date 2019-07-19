Государство
Перейти к списку новостей
Сегодня 07:10
Просмотров: 55

Нацбанк существенно улучшил прогноз роста экономики Украины

Нацбанк существенно улучшил прогноз роста экономики Украины

Национальный банк улучшил прогноз роста украинской экономики в 2019 году с 2,5% до 3%

Об этом на брифинге сообщил глава НБУ Яков Смолий, передает РБК-Украина.

Также Нацбанк улучшил прогноз роста валового внутреннего продукта Украины до 2020 года с 2,9% до 3,2%.

"Основным драйвером экономического роста в последующие годы будет оставаться внутренний спрос. Прирост частного потребления замедлится, однако будет значительным под влиянием увеличения реальных доходов домохозяйств - заработных плат, пенсионных выплат, а также денежных переводов из-за границы. Также весомую поддержку экономике будут предоставлять инвестиции в основной капитал, что продолжат расти высокими темпами", - сказал он.

Согласно данным НБУ, сдерживающими факторами для экономического роста будут слабая экономическая активность в мире, а также сокращение с 2020 года объемов транзита природного газа в Европу в результате строительства обходных газопроводов.

• Ранее Нацбанк прогнозировал замедление темпов экономического роста в год выборов. Согласно прогнозам регулятора, после ускорения в 2018 году экономический рост несколько замедлится - до 2,5%.

• Европейский банк реконструкции и развития недавно ухудшил прогноз роста ВВП Украины до 2,5% с 3% по итогам 2019 года.

• 15 мая Кабинет министров одобрил прогноз экономического и социального развития Украины на 2020-2022 годы .

• Министерство экономического развития и торговли Украины обновило прогноз роста ВВП Украины в 2019 году: до уровня 2,7% в год.

Источник: espreso.tv

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

Нова техніка радіотехнічних військ за окремими характеристиками вдесятеро перевершує старі зразки
Сегодня 07:28    50
Превращение Украины в “лнр-днр” по плану Медведчука
Сегодня 06:42    135
Договоренность о "режиме тишины" впервые содержит запрет на любое ведение огня и ответственность сторон, - Безсмертный
Сегодня 06:05    77
Ценные бумаги РФ за первое полугодие 2019 имели нулевой спрос
18.07.2019 10:58    107
Новым "куратором" угольного сектора стал человек Коломойского - источники
18.07.2019 10:22    142
Шевченко - самурай: в Украине снимают фантастический вестерн о выдающемся украинце
18.07.2019 10:11    116
Техніка, іграшки та будматеріали: в Україні запустили базу запобігання небезпечних товарів
18.07.2019 09:17    94
Реєстр сертифікованих педагогів буде відкритим
18.07.2019 08:21    94
Украина попала в топ стран с наибольшим объемом мусора на человека
18.07.2019 07:43    108
Мінекономрозвитку спростило для громадян процес призначення, перерахунку, виплати пенсій
18.07.2019 07:07    159
Загрузка...
Июль
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
закрыть
 
Архив новостей

Мы рекомендуем

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 