Нацгвардійці розповіли подробиці звільнення селища Зарічне – ключового пункту для подальшого просування на Донеччині

Бойова група батальйону спеціального призначення «Донбас» 15-го Слов’янського полку Національної гвардії України першою зайшла до села Зарічне на Донеччині. Під час бою гвардійці захопили трофейні БМП та АГС.

У вдалому штурмі населеного пункту брав участь гвардієць з позивним «Кузя»:

«Виконував завдання зі звільнення населеного пункту Зарічне. О 14:00 ми розпочали штурм. Відразу на бронетехніці ми зайшли до Зарічного, де вступили у [вогневий] контакт з бойовиками. Контакт тривав всю ніч, оскільки вони там дуже добре закопалися, і у нас не було можливості їх вибити, але оскільки ми зайшли в глиб села, ми добре закріпилися. У бою загинув командир другого взводу «Лондон» і загинув мій кулеметник, позивний «Іспанець», бо була дуже велика щільність вогню, дістати «Іспанця» швидко не вдалося.

Тому на світанку, я висунувся з бронемашиною «Козак», прикриваючись нею, забрали їхній [росіян] АГС, який був спрямований в ліс, з якого нас обстрілювали, коли ми вели спостереження, і просунулися далі у вказаний нам квадрат. Провели штурмові дії для визволення Зарічного, закріпились на кінці села. Виставили один взвод, який перекрив трасу з Лимана на Зарічне. Таким чином не дали бойовикам вийти у бік Кремінної.

Після того, як закріпилися, виконували далі завдання у районі Зарічного, Торського, у бік Кремінної. Місцеві мешканці, так скажемо, не особливо зустрічали, бо всі сиділи у підвалах. Все сталося дуже раптово і швидко, тобто вони, не зрозуміли, потім, правда, коли вже зрозуміли, коли ми сказали, що ми – українська армія, тоді нам почали дякувати. Хто дякував, хто ні, але своє завдання ми виконали»

Зарічне, розташоване між Лиманом та Кремінною лишається ключовим пунктом для подальшого звільнення загарбаних росіянами Донеччини та Луганщини. Нагадаємо, за офіційними даними воно було звільнене 30-го вересня 2022 року.





Агентство Телевидения Новости