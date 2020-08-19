Началась сессия Харьковского городского совета

Тридцать седьмая сессия Харьковского городского совета VII созыва проходит сегодня, 19 августа, в сессионном зале горсовета, что находится на пл. Конституции, 7.

На сессии присутствуют представители Харьковского облсовета, члены исполнительного комитета горсовета, директора департаментов, руководители райадминистраций, представители общественности и СМИ.

Для работы сессии зарегистрировались 68 депутатов. В повестку дня включено 78 вопросов и «Разное».

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