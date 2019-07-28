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Начались проверки многоэтажек Харькова (ФОТО)

Начались проверки многоэтажек Харькова (ФОТО)

Спасатели проверяют системы противопожарной защиты, системы оповещения о пожаре и управлением эвакуацией людей.

Также проверяется молниезащита в высотках, пожарные кран-комплекты, электрощитовые, технические этажи и подвалы, системы дымоудаления и подпора воздуха в лифтовых шахтах домов.

Такая проверка прошла в Индустриальном районе в высотках на Роганской, Луи Пастера, Зубарева и других улицах. Об этом сообщили в ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

Начались проверки многоэтажек Харькова (ФОТО)

Источник: objectiv.tv

Автор: Сергей Барков

Новости портала «Весь Харьков»

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