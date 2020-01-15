Начальником УПП в Харьковской области стала патрульная из Хмельниччины

Новым начальником УПП в Харьковской области стала Алена Стрыжак.

Представляли Стрыжак - глава Харьковской Нацполиции Валерий Сокуренко и первый зам начальника Департамента патрульной полиции Алексей Белошицкий.

Патрульную перевели из Хмельницкой области, где она исполняла обязанности заместителя начальника Управления патрульной полиции в Хмельницкой области.

Новая глава пообещала стать лидером для патрульных Харьковщины.

Агентство Телевидения Новости