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Начальником УПП в Харьковской области стала патрульная из Хмельниччины
Новым начальником УПП в Харьковской области стала Алена Стрыжак.
Представляли Стрыжак - глава Харьковской Нацполиции Валерий Сокуренко и первый зам начальника Департамента патрульной полиции Алексей Белошицкий.
Патрульную перевели из Хмельницкой области, где она исполняла обязанности заместителя начальника Управления патрульной полиции в Хмельницкой области.
Новая глава пообещала стать лидером для патрульных Харьковщины.
Темы: полиция
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