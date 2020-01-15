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Начальником УПП в Харьковской области стала патрульная из Хмельниччины

Начальником УПП в Харьковской области стала патрульная из Хмельниччины

Новым начальником УПП в Харьковской области стала Алена Стрыжак.

Представляли Стрыжак - глава Харьковской Нацполиции Валерий Сокуренко и первый зам начальника Департамента патрульной полиции Алексей Белошицкий.

Патрульную перевели из Хмельницкой области, где она исполняла обязанности заместителя начальника Управления патрульной полиции в Хмельницкой области. 

Новая глава пообещала стать лидером для патрульных Харьковщины.

Агентство Телевидения Новости

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Темы: полиция

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