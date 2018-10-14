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Начался мониторинг телеканалов на соблюдение языковых квот

Начался мониторинг телеканалов на соблюдение языковых квот

Нацсовет по вопросам телевидения и радиовещания с 13 октября начал проводить мониторинг эфира телеканалов по соблюдению языковых квот. Переходный период завершен и первые результаты мониторинга будут представлены через шесть недель.

«Первые результаты будут через шесть недель - и Нацсовет сможет их публично презентовать. В общем, первая волна мониторинга всех общенациональных, региональных, местных и спутниковых телеканалов продлится как минимум шесть месяцев», – пояснил член национального совета Сергей Костинский пишет «Укринформ».

Он сообщил, что в переходный были зафиксированы признаки нарушения языковых квот на пяти спутниковых телеканалах - «Терра», «Дача», Bolt, «Наука» и «Эпоха», в эфире которых доля украинского языка составляла 60%, 58%, 57%, 55% и 27% соответственно. Согласно закону, с 13 октября 2018 года на спутниковых телеканалах должно быть не менее 75% украиноязычного контента в течение недели с 07:00 до 22:00. При этом под квоты не попадают передачи и фильмы, изготовленные до 1 августа 1991 года. Их достаточно субтитровать на украинском языке, тогда они включаются в украинскую квоту.

Переходный период закона Украины «О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно языка аудиовизуальных (электронных) средств массовой информации» длился один год. За невыполнение квот телеканалы будут штрафовать. Сумма каждого отдельного наказания составит 5% от общего лицензионного сбора этого канала.

Источник: petrimazepa.com

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