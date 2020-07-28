Начинается отбор кандидатов в полицейскую комиссию

Харьковский облсовет объявил набор кандидатов для избрания представителей общественности в полицейскую комиссию Департамента патрульной полиции Национальной полиции Украины. Как сообщили в облсовете, комиссия должна обеспечить прозрачный отбора и продвижение по службе полицейских.

В состав полицейской комиссии территориальных органов полиции входят два представителя общественности, выбранные соответствующим областным советом, которые имеют безупречную репутацию, высокие профессиональные и моральные качества, общественный авторитет.

Прием документов от кандидатов будет осуществляться Харьковским областным советом до 7 августа включительно в рабочие дни с 08.00 до 17.00 (Харьков, ул. Сумская, 64). Справки по телефону: 095 472 72 92.

Источник: sq.com.ua

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