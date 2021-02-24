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Нацкомісію з цінних паперів очолив радник Єрмака - указ

Нацкомісію з цінних паперів очолив радник Єрмака - указ

Національну комісію з цінних паперів та фондового ринку відтепер очолить радник керівника Офісу президента Руслан Магомедов.

Про це йдеться в Указі президента №69/2021, опублікованому 23 лютого.

"Призначити МАГОМЕДОВА Руслана Садрудиновича Головою Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку", - повідомляється у документі.

Водночас, Указом №68/2021 президент звільнив з цієї посади Тимура Хромаєва "у зв’язку із закінченням строку повноважень".

Нагадаємо:

Раніше повідомлялось, що після того, як каденція Тимура Хромаєва на посаді голови Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку завершилася минулих вихідних, регулятор очолить радник керівника Офісу Президента Руслан Магомедов.

Голова Нацкомісії з цінних паперів та фондового ринку Тимур Хромаєв, якого призначили на цю посаду 30 січня 2015 року терміном на 6 років, продовжує виконувати свої обов'язки до призначення нового голови.

Источник: epravda.com.ua

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