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Національна академія Держприкордонслужби пропонує опанувати спеціальність з інформаційних технологій (ВІДЕО)

Національна академія Держприкордонслужби пропонує опанувати спеціальність з інформаційних технологій (ВІДЕО)

У наш час світ неможливо уявити без комп'ютерів, телекомунікаційних систем, інформаційних технологій. Неможливо без цього уявити й функціонування прикордонної служби.

Серед спеціальностей, що пропонує опанувати Національна академія Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького, кожен може знайти собі напрямок відповідно своїх вподобань та здібностей.

А якщо ви «на ти» з точними науками, вас цікавить програмування, кібербезпека, ви в курсі новинок у світі інформатики та не уявляєте життя без електронних гаджетів, комп'ютерів та Інтернету, то можливо варто обрати спеціальність «Телекомунікація та радіотехніка»?

Фахівець в галузі зв'язку – сучасна та популярна професія, яка має попит на ринку праці.

Чому обрали саме прикордонний виш, як визначились зі спеціалізацією, що вивчають та як застосовують свої знання на практиці – розповідають курсанти Національної академії Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького.

Источник: dpsu.gov.ua

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