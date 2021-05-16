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Національний банк уводить у обіг золоту пам’ятну монету “1 Гривня”

Національний банк уводить у обіг золоту пам’ятну монету “1 Гривня”

Національний банк України 17 травня 2021 року вводить в обіг золоту пам’ятну монету "1 Гривня".

Вона відтворює дизайн обігової монети “Володимир Великий” номіналом 1 гривня зразка 2004 року, що присвячена видатному державному та політичному діячеві, творцю середньовічної європейської держави Руси–України – князю Київському Володимиру Великому.

Водночас монета має окремі відмінності від обігової монети “Володимир Великий”. Її виготовлено із золота 999,9 проби, категорія якості карбування – “анциркулейтед”, маса дорогоцінного металу в чистоті – 15,55 г, діаметр – 25,0 мм, гурт монети – гладкий.

Відкарбована ця золота пам’ятна монета була у 2010 році тиражем 500 штук.

Опис пам’ятної монети “1 Гривня”

На аверсі пам’ятної монети “1 Гривня” розміщено: угорі – малий Державний Герб України, під яким написи: Україна/Національний банк; номінал 1 (по центру), позначення металу, його проби, маси монети в чистоті Au 999,9/15,55 (ліворуч від номіналу), ГОЛОВА та підпис В. С. Стельмаха, який очолював Національний банк України у 2010 році (праворуч від номіналу), ГРИВНЯ (під номіналом півколом); унизу на тлі стилізованого орнаменту у вигляді підкови – рік карбування 2010.

На реверсі монети розміщено зображення князя Володимира Великого, який тримає в правій руці хрест, а в лівій – макет Десятинної церкви, та напис Володимир Великий (угорі півколом).

Художник і скульптор – Володимир Дем’яненко.

Про реалізацію пам’ятної монети “1 Гривня”

Зважаючи на ймовірність підвищеного попиту на пам’ятну монету “1 Гривня”, Національний банк планує розпочати її реалізацію на електронних аукціонах.

Це дасть можливість на прозорих та конкурентних засадах задовільнити попит клієнтів, зокрема банків, нумізматів та їх об’єднань, інших юридичних та фізичних осіб.

Перший електронний аукціон з продажу пам’ятної монети України “1 Гривня” відбудеться у день її введення в обіг – 17 травня 2021 року.

Його планується провести на Універсальній товарній біржі “Контрактовий дім УМВБ в системі електронних торгів з можливістю віддаленого доступу.

На торги буде запропоновано 50 шт. пам’ятних монет “1 Гривня” (50 лотів – по одній монеті у футлярі в кожному лоті).

Умови участі в аукціоні будуть розміщені на офіційному сайті біржі. https://uicegroup.com/

Національний банк запрошує усіх зацікавлених – об’єднання нумізматів, юридичних та фізичних осіб – взяти участь в цьому електронному біржовому аукціоні.

Про проведення наступних аукціонів Національний банк та Універсальна товарна біржа “Контрактовий дім УМВБ” завчасно повідомлятимуть на своїх офіційних сайтах.

Источник: bank.gov.ua

Новости портала «Весь Харьков»

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