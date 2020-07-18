Національний банк затвердив Стратегію розвитку фінтеху в Україні до 2025 року – покроковий план створення в Україні повноцінної фінтех-екосистеми з інноваційними фінансовими сервісами та доступними цифровими послугами.

"Головні завдання, на виконання яких спрямована Стратегія, – це сталий розвиток інновацій, розвиток Cashless economy, підвищення фінансової грамотності споживачів та бізнесу. Мета цього верхньорівневого документа – розбудова інноваційного фінансового ринку з масштабною фінансовою інклюзією та зручними й безпечними у користуванні сервісами та продуктами, доступними за ціною і каналами розповсюдження", – наголосив заступник Голови Національного банку України Сергій Холод.

Стратегія ґрунтується на ключових напрямах, заданих Стратегією розвитку фінансового сектору України до 2025 року, яку Національний банк та інші регулятори презентували фінансовому ринку на початку цього року.

Зокрема, цей документ структурує та деталізує тренди і напрями розвитку фінансових інновацій на наступні п’ять років.

"Працюючи над Стратегією, ми розробили стійку модель майбутньої української фінтех-екосистеми. Вона має бути інтегрованою у світовий ландшафт, створювати інституціональні та інвестиційні умови для розвитку цифрових сервісів, а також стимулювати попит на інноваційні фінансові продукти і сприяти розвитку талантів на ринку", – зауважив директор Департаменту стратегії та розвитку Національного банку України Сергій Карпенко.

Источник: facebook.com / Національний банк України

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