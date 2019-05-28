Національний музей "Меморіал жертв голодомору" оголошує конкурсу дитячої художньої творчості "Пам'ять майбутнього"
Національний музей «Меморіал жертв Голодомору» оголошує Конкурс дитячої художньої творчості «ПАМ’ЯТЬ МАЙБУТНЬОГО» до 86-х роковин Голодомору 1932-33 років в Україні. Проект започатковано з метою вшанування пам’яті жертв Голодомору. Його місією є поширення знань про трагічні сторінки історії нашої країни, запобігання повторенню злочину геноциду, сприяння самоідентифікації, захист прав людини, протистояння дискримінації та порушенню прав людини.
Теми конкурсу:
• «Голодомор. Сторінки історії»
• «Пам’ять країни – пам’ять родини»
• «Спадщина – дух та сила»
• «Права людини – право народу»
• Вільна тема, що відповідає ідеї проекту
Учасником/учасницею Конкурсу може стати будь-яка особа від 6 до 17 (повних) років.
Конкурс проводитиметься у номінаціях для трьох вікових категорій: від 6 до 9, від 10 до 13, від 14 до 17 років.
Призовий фонд конкурсу 10 000 грн.
Техніки та жанри робіт: рисунок, живопис, графіка, витинанка, плакат, аплікація, колаж, сторі-борд (мальована історія), комп’ютерна графіка та будь-яка інша техніка двомірного зображення.
Для участі у Конкурсі необхідно до 01 липня 2019 року подати електронну заявку, заповнивши реєстраційну форму або повідомленням на e-mail art.memory.future@gmail.com відповідно до умов, зазначених у Положенні про Конкурс.
Дата відкриття виставки та нагородження переможців 5 листопада 2019 року за адресою Київ, вул. Лаврська, 3, Національний музей «Меморіал жертв Голодомору».
Детальніше про конкурс та умови участі
у Положенні про Конкурс:
https://drive.google.com/file/d/1ExOphd3hyn4_LBN-oCJQQ4MASYW5X_PI/view?usp=sharing
на сайті музею:
http://memorialholodomor.org.ua/about/projects/konkurs-dityachoi-khudozhnoi-tvorchosti-pamyat-maybutnogo-/
Реєстраційна форма
E-mail: art.memory.future@gmail.com
Instagram: rtcompetition_memoryoffuture
Тел.: (044) 254 4512
Контактна особа: Тетяна Журавська
Національний музей «Меморіал жертв Голодомору»
01015 м. Київ, вул. Лаврська, 3
www.memorialholodomor.org.ua
Источник: mincult.kmu.gov.ua