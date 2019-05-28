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Національний музей "Меморіал жертв голодомору" оголошує конкурсу дитячої художньої творчості "Пам'ять майбутнього"

Національний музей Меморіал жертв голодомору оголошує конкурсу дитячої художньої творчості Память майбутнього

Національний музей «Меморіал жертв Голодомору» оголошує Конкурс дитячої художньої творчості «ПАМ’ЯТЬ МАЙБУТНЬОГО» до 86-х роковин Голодомору 1932-33 років в Україні. Проект започатковано з метою вшанування пам’яті жертв Голодомору. Його місією є поширення знань про трагічні сторінки історії нашої країни, запобігання повторенню злочину геноциду, сприяння самоідентифікації, захист прав людини, протистояння дискримінації та порушенню прав людини.

Теми конкурсу:

• «Голодомор. Сторінки історії»

• «Пам’ять країни – пам’ять родини»

• «Спадщина – дух та сила»

• «Права людини – право народу»

• Вільна тема, що відповідає ідеї проекту

Учасником/учасницею Конкурсу може стати будь-яка особа від 6 до 17 (повних) років.

Конкурс проводитиметься у номінаціях для трьох вікових категорій: від 6 до 9, від 10 до 13, від 14 до 17 років.

Призовий фонд конкурсу 10 000 грн.

Техніки та жанри робіт: рисунок, живопис, графіка, витинанка, плакат, аплікація, колаж, сторі-борд (мальована історія), комп’ютерна графіка та будь-яка інша техніка двомірного зображення.

Для участі у Конкурсі необхідно до 01 липня 2019 року подати електронну заявку, заповнивши реєстраційну форму або повідомленням на e-mail art.memory.future@gmail.com відповідно до умов, зазначених у Положенні про Конкурс.

Дата відкриття виставки та нагородження переможців 5 листопада 2019 року за адресою Київ, вул. Лаврська, 3, Національний музей «Меморіал жертв Голодомору».

Детальніше про конкурс та умови участі

у Положенні про Конкурс:

https://drive.google.com/file/d/1ExOphd3hyn4_LBN-oCJQQ4MASYW5X_PI/view?usp=sharing

на сайті музею:

http://memorialholodomor.org.ua/about/projects/konkurs-dityachoi-khudozhnoi-tvorchosti-pamyat-maybutnogo-/

Реєстраційна форма

E-mail: art.memory.future@gmail.com

Instagram: rtcompetition_memoryoffuture

Тел.: (044) 254 4512

Контактна особа: Тетяна Журавська

Національний музей «Меморіал жертв Голодомору»

01015 м. Київ, вул. Лаврська, 3

www.memorialholodomor.org.ua

Источник: mincult.kmu.gov.ua

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