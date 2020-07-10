Національний музей історії України у Другій світовій війні відчиняє свої двері для відвідувачів

З огляду на послаблення карантинних заходів буде поновлено роботу окремих експозицій

Зокрема, увазі відвідувачів пропонується експозиція проєкту “Український Схід” про сучасну російсько-українську війну, виставка “Хованки” – розповідь про дітей Донбасу, а також виставка бойової техніки та озброєння під відкритим небом.

Графік роботи музею: пн – пт – від 10:00 до 18:00, сб – нд – від 11:00 до 19:00.

Источник: gur.gov.ua

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