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01.12.2024 19:06
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Національний рекорд: кондитерка з Харкова створила їстівну копію «Дзеркального струменя»

Національний рекорд: кондитерка з Харкова створила їстівну копію «Дзеркального струменя»

Кондитерка з Харкова, Віта Бакуменко створила унікальну їстівну мініатюру, яка стала Національним рекордом України. Йдеться про найменшу інсталяцію головної візитівки міста – пам’ятника «Дзеркальний струмінь», виготовлену повністю з пряника.

Про це Віта Бакуменко повідомила на своїй сторінці в Instagram.

Цікаві факти про рекорд:

Цьогоріч пам’ятнику виповнюється 77 років.Створення мініатюри тривало чотири місяці.Загальний розмір інсталяції: 25×38×56 см.Розмір пряникової альтанки: 11×11×33 см.

Роботу кондитерка присвятила Харкову.

«Присвячується рідному місту. Місту-герою Харкову та його незламним людям. Після реєстрації інсталяція подарована місту та передана міському голові Ігорю Терехову», – написала Віта Бакуменко.

Публикация от НОВОРІЧНІ ПРЯНИКИ (@dolcevita.tort)

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