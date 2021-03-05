Національний стратегічний план з протимінної діяльності обговорили на Луганщині представники Міноборони, ОБСЄ та іноземні дипломати

Представники ОБСЄ в Україні та іноземні дипломати європейських держав у рамках проекту «Розвиток потенціалу України з протимінної діяльності» обговорили на Луганщині питання посилення спроможностей гуманітарного розмінування територій України, забруднених вибухонебезпечними предметами.

Участь у круглому столі зі стратегічного планування та розробки національної програми з протимінної діяльності в Україні взяв заступник Міністра оборони України Ігор Старобінський.

Міністерство оборони України разом із Державною службою України з надзвичайних ситуацій та Міністерством з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України зацікавлені у результатах даного проекту, оскільки проблема розмінування територій Донецької та Луганської областей є вкрай актуальною для нашої держави.

Головуючий Координатор проектів ОБСЄ в Україні Генрік Вілларсен підкреслив величезну роль міжнародних організацій щодо гуманітарного розмінування в Україні.

Проведення цього регіонального круглого столу дозволило партнерам проекту та операторам протимінної діяльності, представникам місцевих органів влади та іншим зацікавленим сторонам обговорити питання розробки національного стратегічного плану з протимінної діяльності в Україні, її процес, методологію, компоненти, керівні принципи та передовий міжнародний досвід.

— Ми вдячні міжнародним партнерам за підтримку та допомогу Україні. Успішний досвід міжнародних організацій щодо гуманітарного розмінування територій Донецької та Луганських областей дає можливість розвивати ці території та забезпечити безпеку цивільних громадян, — зазначив у своєму виступі заступник Міністра оборони України Ігор Старобінський.

Присутні на круглому столі посли Королівства Норвегії, Королівства Швеції, Словацької Республіки, Республіки Хорватія та Республіки Албанія у своїх виступах підтвердили позицію своїх країн щодо підтримки та допомоги Україні в питаннях протимінної безпеки та гуманітарного розмінування.

На базі однієї з груп розмінування зі складу Об’єднаних сил, іноземним дипломатам були продемонстровані спеціальні автомобілі, спорядження, пристрої та інструмент, за допомогою яких сапери знешкоджують вибухонебезпечні предмети. Частина цього інженерного обладнання надана нашими європейськими партнерами. Що підсилило спроможності і можливості груп розмінування, їх ефективність та оперативність у виконанні бойових завдань зі знешкодження виявлених вибухонебезпечних предметів.

Источник: mil.gov.ua

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