Національний технічний університет “Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського” запрошує ветеранів на навчання

Про це повідомляє Міністерство у справах ветеранів України

Як йдеться у повідомленні, кафедра фізико-хімічних основ технології металів Інституту матеріалознавства та зварювання ім. Є. О. Патона запрошує ветеранів отримати ступінь бакалавра та магістра за спеціальністю № 136 “Металургія” на освітній програмі “Спеціальна металургія”.

Навчальний заклад нагадує, що для учасників бойових дій або осіб, звільнених з військової служби з 1 грудня 2019 року включно, можливий вступ без ЗНО за результатами вступних іспитів.

Прийом заяв на навчання триватиме до 22 серпня ц. р. Додаткову інформацію можна отримати за телефонами: 38050-998-86-15, 38044-238-73-67, 38044-204-99-20 та електронною поштою: admin@fhotm.kpi.ua.

Источник: gur.gov.ua

Новости портала «Весь Харьков»