Нацполіція замінить автомати Калашникова на німецькі пістолети-кулемети

У Національній поліції України вирішили відмовитися від застарілих автоматів Калашникова та пістолетів Макарова. Замість них копи отримають німецькі пістолети-кулемети МР-5.

Передає Національний Промисловий Портал з посиланням на 5 канал.

“У нас амбітна мета – на 90% відмовитися від традиційних автоматів Калашникова, пістолетів Макарова, ТТ, замінивши їх сучасною європейською зброєю. Непрофесіонали часто запитують, чи виправдано це, враховуючи значні запаси АКМів і боєприпасів до них. Відповідаю: виправдано”, – каже Князєв.

За його словами, рішення про закупівлю німецьких пістолетів-кулеметів, якими буде забезпечений кожен патрульний наряд, уже ухвалено. Крім того, голова Нацполіції пояснює: на відміну від АК, який створювали для армії, МР-5 – це суто поліцейська зброя.

“Простіше кажучи, автомат Калашнікова створювали для військових, щоб вбивати. У поліції інші завдання. Перед нами не вороги, а правопорушники. Наше завдання – зберегти життя злочинця і зберегти власне. МР-5 – менш летальна зброя. І набагато ефективніша для знешкодження правопорушника”, – повідомив Сергій Князєв.

При цьому, додав він, підрозділи поліції, залучені на сході України і тимчасово підзвітні командувачу ООС Наєву, пістолети-кулемети МР-5 не отримають. Їхнє завдання залишається незмінним.

Источник: uprom.info

Автор: Владислав Христофоров, редактор Національного промислового порталу

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