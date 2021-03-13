Нацсоцслужба: виявлено та перевірено майже 800 надавачів соціальних послуг

Відповідно до доручення Мінсоцполітики Нацсоцслужба надала звіт про результати моніторингу суб’єктів господарювання, які надають послуги з проживанням особам похилого віку та особам з інвалідністю, бездомним особам, особам, звільненим з місць позбавлення волі, особам із залежністю від наркотичних засобів чи психотропних речовин, недержавного сектору.

За результатами проведеної Нацсоцслужбою спільно з обласними, Київською міською державними адміністраціями роботи з 21 січня по 1 березня 2021 року виявлено та перевірено майже 800 суб’єктів господарювання, які надають послуги з проживанням, недержавного сектору в усіх областях України.

З них:

• 114 суб’єктів господарювання припилили свою діяльність або не надають послуги з проживанням,

• 680 суб’єктів господарювання надають послуги з проживанням.

Під час проведення перевірок виявлено, що:

• 146 суб’єктів господарювання відповідають критеріям діяльності надавачів соціальних послуг, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 03.03.2020 № 185. З них 29 внесено до Реєстру надавачів соціальних послуг, розміщеному на офіційному веб-сайті Мінсоцполітики, із 117 - проводиться робота щодо їх внесення до Реєстру.

• про 534 суб’єкти господарювання відсутня повна інформація щодо відповідності критеріям діяльності надавачів соціальних послуг, інформація про них не внесена до Реєстру.

За результатами перевірки Мінсоцполітики доручило Нацсоцслужбі провести роботу з обласними, Київською міською державними адміністраціями щодо інформування всіх виявлених суб’єктів господарювання про необхідність подання інформації для включення до Реєстру. За результатами цієї роботи Мінсоцполітики оприлюднюватиме окрім Реєстру надавачів соціальних послуг також інформацію про суб’єктів господарювання, які не подають про себе інформацію для включення до Реєстру, для того, щоб людина, обираючи надавача послуг, могла зробити поінформований вибір.

Источник: msp.gov.ua

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