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«Надзвичайник» Патрон отримав цінні відзнаки

Американські організації Veterans of Foreign Wars та Bomb Techs Without Borders нагородили українського собаку-піротехніка грамотою і бойовою монетою, йдеться у дописі на Facebook-сторінці Патрона.

Bomb Techs Without Borders заснована наприкінці 2018 року групою ветеранів армії США. Активно співпрацює з українськими надзвичайниками.

Veterans of Foreign Wars – одна з найстаріших організацій, яка заснована у 1936 році і об'єднує близько 2 мільйонів людей.

«Надзвичайник» Патрон отримав цінні відзнаки

«Надзвичайник» Патрон отримав цінні відзнаки

«Надзвичайник» Патрон отримав цінні відзнаки

Источник: https://t.me/spravdi/13123

Новости портала «Весь Харьков»

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