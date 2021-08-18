Нафтогаз хоче накопичити понад 19 млрд кубометрів газу — Юрій Вітренко

Станом на 16 серпня в вітчизняних підземних сховищах накопичено понад 17,5 млрд кубометрів газу, а до початку опалювального сезону є прагнення перетнути позначку в 19 млрд кубометрів. Це необхідно для стабільного проходження опалювального сезону – з врахуванням додаткових ризиків.

Про це під час робочого візиту на Львівщину повідомив голова правління НАК «Нафтогаз України» Юрій Вітренко.

«Уряд визначив, що на початок опалювального сезону потрібно, щоб у підземних сховищах було 17 млрд кубометрів газу. Ми вже наближаємося до 18 млрд кубометрів. Але для того, щоб опалювальний сезон пройшов безперебійно, ми хочемо закачати в сховища ще більше», — повідомив глава Нафтогазу під час свого візиту на Більче-Волицько-Угерське ПСГ.

Як наголосив Юрій Вітренко, це підземне газосховище – найбільше в Україні, а тому є критично важливим для забезпечення безперебійного проходження опалювального сезону.

«Ми задоволені процесом підготовки, бачимо, що все працює, як потрібно. І тому ми з впевненістю дивимося в майбутнє: опалювальний сезон буде пройдено нормально, а українці будуть із газом», — запевнив керівник Нафтогазу.

Заплановані додаткові обсяги газу, за його словами, необхідні, щоб гарантовано уникнути дефіциту газу взимку навіть за умови ймовірних додаткових потреб теплових електростанцій, котрі стикнулися з проблемою недостатніх запасів вугілля на складах.

«Якщо ми подивимося на попередні роки, окрім останнього – особливого, то ми входили в опалювальний сезон із 16 млрд кубометрів у підземці. А зараз уже набагато більше. Але ми хочемо вийти на понад 19 млрд кубів. Тоді ми будемо розуміти: якщо буде потрібно, ми зможемо «підставити плече» і генерації – якщо газ буде потрібен для виробництва електроенергії», — додав Юрій Вітренко.

Довідково:

Більче-Волицько-Угерське ПСГ — найбільше газосховище Європи та п’яте за розмірами в світі. Його об’єм — 17 млрд кубометрів. Сховище використовують для надійності транзитних поставок газу до західноєвропейських країн, покриття сезонних коливань споживання в Україні та Європі, а також для створення довгострокового та оперативного резервів природного газу.

Департамент з інтегрованих комунікацій НАК «Нафтогаз України»

Источник: naftogaz.com

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