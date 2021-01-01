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"Нафтогаз" повысил цены на газ для населения

Нафтогаз повысил цены на газ для населения

Газопоставляющая компания "Нафтогаз Украины", которая обслуживает около 3% бытовых потребителей, повысила на 14,06% цену на газ для своих клиентов в январе по сравнению с декабрем, до 7,22 гривни за кубометр. Об этом сообщает пресс-служба компании.

"Цена на природный газ в январе для населения в рамках тарифа "Месячный" составляет 7,22 гривни/кубометр с НДС, без стоимости распределения (доставки)", - говорится в сообщении.

Отмечается, что повышение цен на газ в январе обусловлены, в первую очередь, сезонным фактором и увеличением оптовой цены на голубое топливо.

Агентство Телевидения Новости

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