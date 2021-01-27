"Нафтогаз" сделал цену на газ в феврале ниже рекомендованной

Газопоставляющая компания "Нафтогаз" установила цену на газ в феврале. Это 6,86 гривен за кубометр и ниже, чем ранее утвердил Кабмин. Об этом сообщает пресс-служба "Нафтогаза".

Правительство ранее утвердило "потолок" цены на газ для населения - не больше 6,99 гривен за кубометр.

"В феврале в рамках тарифного плана "Месячный" цена голубого топлива - 6,86 грн/куб.м с НДС. Она ниже рекомендованной правительством цены за счет минимальной собственной наценки", - объяснили в компании.

В "Нафтогазе" также утверждают, что открытый рынок газа продолжает работать.

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