«Находимся где-то на уровне африканских стран»: В ГосДуме констатировали развал медицины и рекордное вымирание россиян

Россия продолжает падать в демографическую пропасть, теряя население со скоростью, которой не было со Второй мировой войны.

По итогам 2021 года естественная убыль превысила миллион человек. И это следствие следствие недофинансирования национальной системы здравоохранения, заявил ОСН зампред комитета Госдумы по охране здоровья Алексей Куринный.

«По демографическим показателям и показателям здоровья Российская Федерация находится где-то на уровне африканских стран. И без кардинального пересмотра системы финансирования ничего хорошего не предвидится», — сказал он.

Госрасходы на медицину, по словам Куринного, должны составлять не менее 7% ВВП, а России этот показатель — 4,1% ВВП, и в бюджет заложено его дальнейшее снижение — до 3,7% ВВП к 2024 году. По данным ВОЗ, Россия занимает 121-е место в мире по расходам на здравоохранение, уступая даже Судану, Уганде, Того и Центрально-африканской республике.

Подушевой норматив по программе государственных гарантий в рамках ОМС в 2021 году был установлен Минздравом на уровне 17490 рублей в год. Иными словами, на лечение каждого гражданина государство выделило 1457 рублей в месяц.

Как итог: смертность в от сердечно-сосудистых заболеваний превышает в два раза аналогичные показания в Европе, привел статистику Куринный.

«Ожидаемая средняя продолжительность жизни в России на 10 лет меньше, чем в Европе, хотя в конце 80-х были на одном уровне», — добавил он.

По данным Росстата, в 2021 году смертность в России выросла на 15% и достигла 2,445 миллиона человек. Рождаемость снизилась еще на 2,3%, до 1,4 миллиона детей, несмотря на нацпроект «Демография» стоимостью 4 триллиона рублей и призывы рожать детей, звучащие от чиновников вплоть до президента.

На одного родившегося в стране пришлось 1,7 умерших. В результате естественная убыль населения ускорилась в 1,5 раза и составила 1,04 миллиона человек.

В результате превышения смертности над рождаемостью страна теряла 2,8 тысячи человек в день, 118 человек в час или два человека в минуту, следует из статистики.

Источник: nigroll.com

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