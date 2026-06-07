Найбільші економіки світу у 2031 році: Індія стрімко піднімається в рейтингу

До 2031 року світова економічна карта зазнає помітних змін. Згідно з прогнозами (https://www.visualcapitalist.com/forecast-worlds-biggest-economies-in-2031/) Міжнародного валютного фонду, найбільший прорив серед провідних економік здійснить Індія, тоді як США та Китай збережуть беззаперечне лідерство.

За оцінками МВФ, обидві найбільші економіки світу продовжать значно випереджати конкурентів. До 2031 року США та Китай збільшать обсяги своїх економік приблизно на 6,6 трлн доларів кожна. Американська економіка за цей період зросте приблизно на 20%, а китайська — на 32%.

Попри швидше зростання Китаю, його номінальний ВВП у 2031 році, за прогнозами, становитиме близько 27,5 трлн доларів, що все ще буде на 11,5 трлн доларів менше за американський показник. Водночас китайська економіка залишатиметься приблизно вчетверо більшою за економіку країни, яка посідатиме третє місце.

Разом із тим, обидві держави стикаються з серйозними викликами. США мають справу зі зростанням політичної поляризації та державного боргу, а витрати на його обслуговування займають дедалі більшу частку бюджетних видатків. Для Китаю одним із ключових ризиків залишається скорочення населення, що може негативно вплинути на довгострокові темпи зростання.

▶ ️Індія виходить на третє місце

Найбільш динамічне зростання серед великих економік очікується в Індії. До 2031 року її ВВП може зрости на 63,5%, що зробить країну найшвидше зростаючою великою економікою світу.

МВФ прогнозує, що вже до 2028 року Індія випередить Японію та Велику Британію, а її економіка вперше перевищить позначку у 5 трлн доларів. До 2031 року країна має обійти також Німеччину та посісти третє місце у світі з ВВП близько 6,8 трлн доларів.

Таке зростання відображає поступову зміну балансу сил у світовій економіці. Однією з головних переваг Індії залишається населення чисельністю понад 1,4 млрд осіб, а індійські компанії дедалі активніше зміцнюють свої позиції на глобальних ринках.

▶ ️росія ризикує втратити позиції

На відміну від більшості великих економік, росія може стати єдиною країною серед світових лідерів, чий номінальний ВВП до 2031 року скоротиться.

Хоча у 2016–2026 роках російська економіка більш ніж подвоїлася в розмірах, подальша динаміка виглядає значно слабшою. За прогнозами, між 2026 та 2031 роками її економіка зменшиться, що дозволить Бразилії, Канаді та Мексиці випередити росію у світовому рейтингу.

Серед причин називають залежність від експорту нафти й газу, низьке зростання продуктивності та вплив західних санкцій. Водночас найбільшим довгостроковим викликом для країни експерти вважають демографічний спад, який, за оцінками аналітиків, посилився після початку повномасштабної війни проти України.

Джерело: https://t.me/uawarinfographics/6092

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