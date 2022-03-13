Найбільш небезпечні райони регіону

Про небезпечні райони, оборону Харкова та області — , 13 березня

Крім Ізюма, під постійними обстрілами — Салтівка та Рогань у Харкові. Ці райони голова обласної військової адміністрації Олег Синєгубов назвав найбільш небезпечними.

Мер Харкова Ігор Терехов підтвердив, що за добу були великі обстріли в районі П’ятихаток, Північної Салтівки, район тракторного заводу, Рогань. Але ніч минула більш-менш спокійно, тривають обстріли, але не було масованих повітряних атак, додав мер.

Щодо оборонних позицій, то наші Збройні сили тримають свої позиції. Над Ізюмським районом був збитий ворожий літак. Вночі були помічені безпілотні апарати ворога, з метою розвитки вони літали… Ми дуже сильно тримаємо оборону Харкова. Можемо сказати, що ворог пограв, він сюди не зайде, а щодо області, то будемо думати, як ми будемо звільняти інші населені пункти, – заявив Синєгубов. Й тезисно:

▪️Якщо говорити про Вовчанськ, Куп’янськ, Ізюм, Балаклія, Липці, то наразі доставити гуманітарну допомогу неможливо. Вони аб під контролем окупантів, або в епіцентрі бойових дій.

▪️ На Балаклійському напрямку «нещодавно була розстріляна родина, яка намагалася виїхати із населеного пункту, родина була повністю розстріляна».

▪️ Відновити інфраструктуру Ізюма неможливо, вона настільки пошкоджена, що про відновлення й мови не йде.

▪️Евакуювати Оскільський психоневрологічний диспансер, 350 людей, фізично дуже складно. Кожна людина — це окрема історія, окремий реанімобіль потрібен під кожну людину. Ми там відновили світло, тепло. Він продовжує функціонування, думаємо про евакуацію

Агентство Телевидения Новости