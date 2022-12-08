Найбільші військові країни світу раптово нарощують оборонні бюджети на 2023 рік

Невже всіх так налякав Путін?

● США 2023-го збільшує чек на армію на 10%, до $858 млрд. Конгрес дає на $45 млрд більше, ніж просив Байден. Відразу $30 млрд піде на стримування РФ та Китаю й нові технології.

● Китай – 2022-го наростив мілітарні видатки на 7%, до $229 млрд. Цифру на 2023 рік озвучать пізніше, вона точно виросте.

● Росія – на 6,5%, до $79,5 млрд. Але загальні воєнні витрати зростуть на 40%, вважає британська розвідка.

● Франція – на 7,3%, до €44 млрд. Через три роки показник має досягти €54-57 млрд.

● Німеччина – на 6,4%, до €50 млрд. Додатково на три роки виділяють ще €100 млрд на модернізацію армії.

● Британія збільшить свій мілітарний чек на 100% за 7 років, нині це £48 млрд.

● Японія – на 100% за 5 років (!), наступного року буде $43 млрд.

● Польща – на 70,7% (!), до $21 млрд. Поляки купують танків більше, ніж Німеччина, Франція та Британія разом взяті, розвивають ракетні програми.

● Тайвань – на 14%, до $19,4 млрд. Масово закуповують у США озброєння - на тлі можливої інтервенції Китаю.

▶️ Чому людство витрачає гроші не на освіту і науку, а на зброю?

● Після розвалу СРСР і краху біполярного світу напруга у міжнародних відносинах зникла. Країни зосередилися на економіці, торгівлі, освіті. До 2014 року була чітка тенденція на скорочення оборонних видатків. Та раптом перед світом постав новий Наполеон кремлівського розливу, і світ знову почав витрачати дедалі більше грошей на зброю. Торік сумарно країни витратили рекордні $2,1 трлн на оборону. Війна Росії проти України значно наростила видатки на армію.

● Цивілізований світ прокинувся й зрозумів, що жив в ілюзіях:

✔️ за останні 20 років в Європі колективні видатки на оборону зросли лише на 20%. У США – на 60%;

✔️ Росія та Китай - за цей же час - збільшили свої витрати на 300% і 600% відповідно!

● Нинішня ситуація дуже нагадує історію межі XIX-XX століть. Тоді Європа жила у такому собі La Belle Époque – епосі прогресу і розквіту. І проспала швидке переозброєння Німеччини. Закінчилося все Першою світовою. Зрештою, агресора вдалося вгамувати, але якою ціною.

● Нині традиційні геополітичні центри занепадають, а нові мають великі амбіції. Китай, Росія та Іран – нова «вісь зла», яка хоче переділити світ за допомогою грубої сили. Тому знову настав золотий час зброярів.

Джерело: https://t.me/orestokratiia/523

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