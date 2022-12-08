Держава
Перейти к списку новостей
Сегодня 07:38
Просмотров: 83

Найбільші військові країни світу раптово нарощують оборонні бюджети на 2023 рік

Найбільші військові країни світу раптово нарощують оборонні бюджети на 2023 рік

Невже всіх так налякав Путін?

● США 2023-го збільшує чек на армію на 10%, до $858 млрд. Конгрес дає на $45 млрд більше, ніж просив Байден. Відразу $30 млрд піде на стримування РФ та Китаю й нові технології.

● Китай – 2022-го наростив мілітарні видатки на 7%, до $229 млрд. Цифру на 2023 рік озвучать пізніше, вона точно виросте.

● Росія – на 6,5%, до $79,5 млрд. Але загальні воєнні витрати зростуть на 40%, вважає британська розвідка.

● Франція – на 7,3%, до €44 млрд. Через три роки показник має досягти €54-57 млрд.

● Німеччина – на 6,4%, до €50 млрд. Додатково на три роки виділяють ще €100 млрд на модернізацію армії.

● Британія збільшить свій мілітарний чек на 100% за 7 років, нині це £48 млрд. 

● Японія – на 100% за 5 років (!), наступного року буде $43 млрд.

● Польща – на 70,7% (!), до $21 млрд. Поляки купують танків більше, ніж Німеччина, Франція та Британія разом взяті, розвивають ракетні програми.

● Тайвань – на 14%, до $19,4 млрд. Масово закуповують у США озброєння - на тлі можливої інтервенції Китаю.

▶️ Чому людство витрачає гроші не на освіту і науку, а на зброю?

● Після розвалу СРСР і краху біполярного світу напруга у міжнародних відносинах зникла. Країни зосередилися на економіці, торгівлі, освіті. До 2014 року була чітка тенденція на скорочення оборонних видатків. Та раптом перед світом постав новий Наполеон кремлівського розливу, і світ знову почав витрачати дедалі більше грошей на зброю. Торік сумарно країни витратили рекордні $2,1 трлн на оборону. Війна Росії проти України значно наростила видатки на армію. 

● Цивілізований світ прокинувся й зрозумів, що жив в ілюзіях:

✔️ за останні 20 років в Європі колективні видатки на оборону зросли лише на 20%. У США – на 60%; 

✔️ Росія та Китай - за цей же час -  збільшили свої витрати на 300% і 600% відповідно!

● Нинішня ситуація дуже нагадує історію межі XIX-XX століть. Тоді Європа жила у такому собі La Belle Époque – епосі прогресу і розквіту. І проспала швидке переозброєння Німеччини. Закінчилося все Першою світовою. Зрештою, агресора вдалося вгамувати, але якою ціною. 

● Нині традиційні геополітичні центри занепадають, а нові мають великі амбіції. Китай, Росія та Іран – нова «вісь зла», яка хоче переділити світ за допомогою грубої сили. Тому знову настав золотий час зброярів.

Джерело: https://t.me/orestokratiia/523

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

Харківська область: оперативна інформація станом на 07:00 8 грудня 2022 року від ДСНС
Сегодня 08:44    12
Тайваньська TSMC інвестує в США $40 млрд замість запланованих $12 млрд
Сегодня 08:43    11
Мер Львова Садовий передав Папі Римському хрест із уламком російської крилатої ракети, який дістали з тіла маленької дівчинки
Сегодня 08:31    32
Правило маленького диктатора №1: Когда всё плохо, всегда говори о ядерном оружии
Сегодня 08:20    49
СБУ затримала в Одесі агента рф, який «полював» за українськими протикорабельними комплексами «Нептун» (ВІДЕО)
Сегодня 08:10    58
ISW, 7 декабря
Сегодня 08:05    78
Беларусь направляет беженцев из Ирана и Пакистана к украинской границе чтобы вести разведку
Сегодня 07:49    89
Україна щойно перемогла, принаймні, в Конгресі США - аудиту військової допомоги Україні не буде
Сегодня 07:33    104
"Четверо суток не сплю... У нас тут 30 человек в роте во всей осталось... Как тут не пить?! Тут только пить и надо" - перехоплення ГУР
Сегодня 07:29    104
Інфляція в Україні виглядає дуже стримано, - на тлі сусідніх держав
Сегодня 07:19    96
Декабрь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

  • Індивідуальні уроки з іноземних мов та математики в EasySchool

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 