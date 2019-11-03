Найбільша - у Стефанчука: оприлюднено зарплати нардепів за жовтень

Найбільшу у Верховній Раді зарплату за жовтень - 54,1 тис. грн - отримав перший віцеспікер, нардеп від "Слуги народу" Руслан Стефанчук, найменшу - 20 тис. грн - нардеп від "Європейської солідарності Ірина Луценко

Про це повідомляє LIGA.net із посиланням на дані апарата Ради.

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков отримав 44,6 тис. грн, віце-спікер Олена Кондратюк - 45,4 тис. грн.

Голови фракцій і груп отримали за жовтень такі зарплати:

- голова фракції "Слуги народу" Давид Арахамія - 36,7 тис. грн;

- Юрій Бойко та Вадим Рабінович з фракції "Опозиційна платформа - За життя" 38,8 тис. грн і 32,8 тис. грн;

- Юлія Тимошенко ("ВО "Батьківщина") - 43,4 тис. грн;

- Артур Герасимов та Ірина Геращенко ("Європейська солідарність") - 38,8 тис. грн і 36,5 тис. грн;

- Сергій Рахманін ("Голос") - 40,7 тис. грн;

- Тарас Батенко та Віктор Бондар ("За майбутнє") - по 41,3 тис. грн.

Кум президента РФ Володимира Путіна Віктор Медведчук (ОПЗЖ) отримав 45,74 тис. грн.

Співак Святослав Вакарчук отримав за роботу нардепом у жовтні 41,659 тис. грн.

Источник: espreso.tv

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