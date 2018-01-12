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Найбільше мешканці Харківщини довіряють телебаченню, інтернет-медіа та газетам – опитування

42% опитаних мешканців Харківської та інших областей на сході країни довіряють українському телебаченню, та однаковою мірою західним та російським телеканалам (по 16%). Такі дані 10 січня представила соціологічна група «Рейтинг» за результатами дослідження, проведеного наприкінці минулого року.
Найбільше мешканці Харківщини довіряють телебаченню, інтернет-медіа та газетам – опитування На другому місці за рівнем довіри після українського ТБ у мешканців регіону – українські інтетнет-сайти (39%). Далі йдуть соціальні мережі Facebook, Twitter та Youtube (34%) та українські газети (23%).
Найбільше українському телебаченню довіряють люди у віці понад 51 рік (53% від усіх, хто довіряє ТБ). Інформації, яку подають інтернет-сайти, довіряють 57% респондентів у віці 18-35 років та 52% вікової групи 36-50 років.
Соціологічна група «Рейтинг» проводила опитування 23 листопада – 4 грудня 2017 року. Методом особистого інтерв‘ю було опитано 1200 респондентів. Похибка репрезентативності не перевищує 2,8%.
Першоджерело >>

Новости портала «Весь Харьков»

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