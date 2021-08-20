Найбільший у світі транспортний літак Ан-225 «Мрія» візьме участь у параді

24 серпня найбільший у світі транспортний літак Ан-225 «Мрія» – спроєктований та збудований на ДП «Антонов», що входить до складу Укроборонпрому, – візьме участь у військовому параді до 30-ої річниці незалежності України. «Мрія» пролетить над Хрещатиком та замикатиме повітряну колону з військових вертольотів, літаків-винищувачів, штурмовиків, бомбардувальників та військово-транспортних суден: зокрема, Мі-8, Мі-14, Мі-24, Су-27, МіГ-29, Іл-76 та цілого сімейства «Ан» – Ан-70, Ан-26, Ан-72, Ан-32П.

«Мрія» може перевозити надважкий і надгабаритний вантаж як усередині фюзеляжу, так і на зовнішній підвісці.

Як відомо, «Мрія» створювалася для перевезення корабля багаторазового використання «Буран» і частин ракети-носія «Енергія». Також передбачалося, що Ан-225 використовуватимуть і як літальний космодром багаторазової авіаційно-космічної транспортної системи (МАКС), в якій літак є першим ступенем, а другим ступенем – невеликий космічний «човник» з паливним баком.

22 березня 1989 р. «Мрія» з вантажем 156,3 тонн піднялася в повітря і за 3 години 45 хвилин польоту встановила 110 світових рекордів за швидкістю, висотою польоту та вантажопідйомністю. А вже 11 вересня 2001 р. «Мрія» встановила 124 світових і 214 національних рекордів.

18 серпня літак Ан-225 узяв участь у першій репетиції військового параду.

Источник: ukroboronprom.com.ua

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