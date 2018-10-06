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Найден механизм лишения РФ места в Совбезе ООН

Найден механизм лишения РФ места в Совбезе ООН

Думаю, вот-вот будет запущен механизм лишения РФ места в Совбезе, и основную роль в этом процессе должна сыграть Украина. Поясню как юрист.

Согласно уставу ООН, никаких способов преодоления вето Эрэфии нет. Невозможно также её исключение из СБ. Но в готовности быть задействованным следующий сценарий.

Россия, заняв место СССР в 1991 году, грубо нарушила устав ООН. Она провозгласила себя государством-продолжателем СССР, а такой юридической конструкции нет. СССР и РФ - два разных субъекта международного права и два разных государства. Тут нет континуитета, ибо Россия является продолжателем РСФСР. В отношении СССР все бывшие советские республики являются правопреемниками.

Но не так всё просто. Совет глав государств СНГ (абсолютно левая структура) 21 декабря 1991 года принимает решение о том, что страны содружества поддерживают РФ в том, чтобы она продолжила членство СССР в ООН и Совбезе. Решение чисто политическое и не есть международным договором. Кроме того, соглашение подписали 11 государств СНГ, за исключением Грузии. А такого рода документы должны приниматься единогласно.

Итак, речь идет не об исключении, а именно о непризнании России в качестве члена ООН, потому что она заняла место СССР неправомерно, с нарушением устава организации.

Кстати, в уставе ООН до сих пор написано, что в Совбезе состоит СССР (ст. 23). Там о России вообще ни слова.

Сейчас Украина может предпринять следующее. Выступить с официальным заявлением, что отзывает свою подпись под решением Совета стран СНГ, поскольку РФ не выполнила свои обязательства, о которых идет речь в документе, и нарушила устав ООН. Сюда же присовокупить все её преступления последних лет. Также должно быть указано, что соглашение имело политический характер, и что оно не приобрело юрсилы, поскольку его не подписала Грузия.

Чего все ждут? Думаю, уговаривают Китай, остальные будут "за".

А теперь следите за руками рационализаторов:

Годовые бюджеты (млрд): Walmart - $482; Samsung - $305; Volkswagen - $245; Apple - $234; Toyota - $227; России - $211.

Хорошо бы в СБ ООН вместо экономического карлика России ввести, скажем, Samsung.

Думаю, решения принимали бы консенсусом, и вето накладывали бы разве что на новые Sony.

Источник: voronz.in.ua

Автор: Helgi Sharp

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