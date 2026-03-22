У держдумі рф взялися за зміну правил роботи російських медіа. Від депутатів татарстану надійшла ініціатива, яка забороняє журналістам поширювати інформацію про можливу причетність людини до злочину до моменту, поки вирок суду не набуде законної сили. Обмеження стосуються і формулювань на кшталт «імовірно», «за даними джерел» чи «за версією слідства», що може помітно вплинути на практику журналістських розслідувань.

Офіційно це пояснюють захистом честі та презумпцією невинуватості. Але контекст, у якому саме татарстан просуває такі обмеження, має дуже показовий вигляд. Республіка останнім часом регулярно опиняється в центрі корупційних скандалів, причому значна частина з них стає публічною саме завдяки роботі медіа, які оперують джерелами, витоками інформації та попередніми даними слідства.

Лише за 2025 рік у татарстані зафіксовано понад 2400 економічних злочинів, із них 865 – пов’язані із владою. Понад пів тисячі посадовців уже притягнуті до кримінальної відповідальності. Окремо ведеться реєстр чиновників, звільнених «за втрату довіри», і в ньому сотні прізвищ. І це лише офіційна статистика, яка навряд чи відображає повний масштаб проблеми.

На цьому тлі вибухають нові справи. Колишнього мера нижньокамська раміля мулліна заарештовано. За версією слідства, йдеться про багатомільйонні розкрадання на схемах із виплатами за залучення контрактників. Інша історія – із чиновницею, яка, за даними журналістів, могла використовувати студентів як формальних учасників грантових програм, забираючи більшу частину державних коштів. Ще один епізод – затримання посадовця уряду татарстану у справі про посередництво в хабарі на мільйони рублів.

У такій ситуації ініціатива саме з боку татарстану є спробою випередити удар. Адже нові правила фактично унеможливлять публічне обговорення подібних справ на ранніх етапах, тобто саме тоді, коли суспільний резонанс найбільший і коли журналістика може реально впливати на перебіг подій.

москва формально ще не ухвалила цей закон, але сам факт, що його просуває регіон із настільки високою концентрацією корупційних історій, створює ефект внутрішнього конфлікту. З одного боку, федеральний центр роками декларує боротьбу з корупцією, з іншого – отримує від суб’єкта федерації інструмент, який може цю боротьбу зробити максимально непублічною.

Джерело: szru.gov.ua

