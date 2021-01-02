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Наймолодший лицар ордена “За мужність” курсант Олександр Гаркуша – приклад майбутнім захисникам України

Наймолодший лицар ордена “За мужність” курсант Олександр Гаркуша – приклад майбутнім захисникам України

Мужній син військового розвідника впевнено крокує до своєї мрії – стати офіцером Збройних Сил України

Напередодні новорічних свят до Криворізького ліцею-інтернату з посиленою військово-фізичною підготовкою завітав та поспілкувався з вихованцями випускного курсу цьогорічний випускник ліцею, а нині – курсант Військової академії Олександр Гаркуша.

Ліцеїсти зацікавлено слухали розповідь курсанта про його навчання в академії. Це не дивно, бо його знають усі вихованці ліцею. Лицар ордена, успішний випускник і водночас молодий хлопець, який довів, що й у наш час є місце подвигу. Адже – без перебільшення – вступ Олександра Гаркуші до Військової академії, його наполегливість і послідовність, дружня підтримка товаришів, усебічна допомога ветеранів АТО, волонтерів, адміністрації ліцею й небайдужих керівників – усе це сприяло подоланню труднощів, що стояли на шляху цього юнака до омріяних курсантських погонів.

Як вже повідомляла служба зв’язків з громадськістю ГУР МО України, 1 липня 2019 року на Дніпропетровщині Олександр Гаркуша врятував життя п’ятьох неповнолітніх. За геройський вчинок хлопець нагороджений орденом “За мужність” III ступеня та став першим в Україні, кого удостоїли такої нагороди у 17 років.

Источник: gur.gov.ua

Новости портала «Весь Харьков»

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