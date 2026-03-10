Найвищу державну відзнаку у сфері культури та мистецтва отримала режисерка Харківського театру

Головна режисерка Харківського театру ляльок стала лауреаткою Національної премії імені Тараса Шевченка.

Про це повідомляє ХОВА.

9 березня 2026 року відбулося урочисте нагородження лауреатів Національної премії України імені Тараса Шевченка. Головна режисерка Харківського державного академічного театру ляльок імені В. А. Афанасьєва Оксана Дмітрєва стала лауреаткою найвищої державної відзнаки у сфері культури та мистецтва у номінації «театральне мистецтво».

Високу нагороду режисерка отримала за створення низки театральних постановок, зокрема вистав «Вертеп» і «Жираф Монс» у Харківському театрі ляльок імені В. А. Афанасьєва, «Буря» у Львівському національному академічному драматичному театрі імені М. Заньковецької та «Медея» в Івано-Франківському національному академічному драматичному театрі імені І. Франка.

«Попри виклики повномасштабної війни культурна сфера Харківщини продовжує розвиватися та демонструвати високий рівень професійної майстерності. Наші митці гідно представляють регіон і Україну на національному та міжнародному рівнях. Це важливе визнання творчого потенціалу Харківщини», — зазначив начальник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

Отримання Національної премії імені Тараса Шевченка є вагомим досягненням для культурної спільноти Харківщини та підтверджує високий рівень розвитку театрального мистецтва регіону.

