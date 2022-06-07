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Накануне вторжения рф в Украину Джо Байден рассекретил разведданные: политики ему не поверили
Об этом рассказал директор Национальной разведки США Эврил Хейнс.
«Как следствие, президент вернулся к нам и сказал: вы должны выйти и поделиться как можно большим количеством информации, а также убедиться, что люди видят то, что видите вы, чтобы мы могли снова взаимодействовать и, возможно, иметь более продуктивные разговоры о том, как готовиться к потенциальному российскому вторжению».
(https://edition.cnn.com/europe/live-news/russia-ukraine-war-news-06-06-22/index.html)
Источник: https://t.me/truexanewsua/49816