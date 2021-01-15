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Належне фінансування потреб сектору безпеки і оборони є одним з пріоритетних питань для РНБО України

Належне фінансування потреб сектору безпеки і оборони є одним з пріоритетних питань для РНБО України

Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов підписав розпорядження про створення міжвідомчої робочої групи для опрацювання пропозицій до Бюджетної декларації на 2022 – 2024 роки та проєкту Закону України «Про Державний бюджет України на 2022 рік» по статтях, пов’язаних із забезпеченням національної безпеки і оборони України.

Керівником робочої групи призначено Першого заступника Секретаря Ради національної безпеки і оборони України генерал-полковника Михайла Коваля. До складу робочої групи увійшли представники суб’єктів сектору безпеки і оборони України, Міністерства фінансів України та Апарату РНБО України.

Відповідно до Закону України «Про Раду національної безпеки і оборони України» РНБО України розглядає проєкт закону про Державний бюджет України та пропозиції до Бюджетної декларації по статтях, пов’язаних із забезпеченням національної безпеки і оборони України, та вносить відповідні пропозиції. Рішення РНБО України з цих питань уводиться у дію Указом Президента України.

Міжвідомчій робочій групі доручено встановленим порядком підготувати та подати на розгляд Секретаря РНБО України матеріали до засідань Ради із наведених вище питань.

Источник: rnbo.gov.ua

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Темы: бюджет, рнбо

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