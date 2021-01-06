Налоги в местный бюджет Харькова “не засчитают”, если заплатить на старый счет

С 1 января 2021 года в Харьковской области изменились реквизиты счетов для зачисления поступлений в государственный и местные бюджеты.

В областном ГУ Государственной налоговой службы напомнили: всем налогоплательщикам Харькова теперь нужно платить не по районам, как это было раньше, а на счет Харьковской городской территориальной громады.

Также изменились реквизиты и для налогоплательщиков в районах области.

“Обращаем внимание, что новые реквизиты счетов открываются в соответствии с Распоряжением Кабинета Министров Украины от 12.06.2020 №725-Р “Об определении административных центров и утверждении территорий территориальных общин Харьковской области”, согласно которому на территории Харьковской области создано 56 территориальных общин”, – подчеркнули в налоговой.

В ГУ ГНС акцентировали, что средства, уплаченные с 1 января 2021 года на старые счета, по поступлениям казначейство не будет засчитывать – платежи вернутся как невыясненные.

Напомним, новые счета Госказначейства для уплаты налогов в местные бюджеты Харьковщины обнародовали в конце декабря. https://www.objectiv.tv/objectively/2020/12/28/obnarodovany-novye-scheta-goskaznachejstva-dlya-uplaty-nalogov-v-mestnye-byudzhety-harkovshhiny/?highlight=%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5%20%D1%81%D1%87%D0%B5%D1%82%D0%B0

Источник: objectiv.tv

Автор: Алексей Наумов

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