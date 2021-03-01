Налоговая заявила, что почти все ее услуги и сервисы уже оцифрованы

Почти 99% всех услуг и сервисов Государственной налоговой службы (ГНС) уже оцифрованы. При этом только количество административных услуг в 2020 году увеличилось с 96 до 126. Иными словами, прирост составил 30%, сообщила замглавы ГНС Наталья Калениченко.

В течение прошлого года ГНС получила и обработала более 7 млрд е-документов, 6 млрд фискальных документов из классических РРО, 112 млн чеков программных РРО, 481 млн е-документов плательщиков, 500 млн документов сформировано в «Исходящих» ГНС.

При этом органы ГНС предоставили 4,7 млн услуг в центрах обслуживания плательщиков, из которых 1,2 млн в электронном виде. Контакт-центр налоговой предоставил в 2020-м 900 тыс. услуг. Е-сервисами активно пользуются 2,6 млн налогоплательщиков. За год их число увеличилось на 36%.

В 2020 году было очень много сделано. Услуги и сервисы, которые были только в проектах, на сегодня являются реальностью. Например, программные РРО в смартфоне. За 5 месяцев 2020-го заработала 61 тыс. программных РРО и получено 112 млн чеков. - Калениченко

Она также сообщила, что единым счетом для уплаты налогов пользуются 1646 плательщиков, а излишне уплаченных средств 331 тыс. плательщиков возвращено через соответствующую онлайн услугу 7,4 млрд грн.

С ноября 2020-го ГНС ввела электронный сервис InfoTAX, которым на 1 января обеспечено 20 сервисов. На 1 января 2021-го к InfoTAX подключено более 12 тыс. пользователей. За 2 месяца 2021-го этим сервисом пользовались до 26 тыс. пользователей. - Калениченко

Напомним, украинские предприятия, рассчитывающие на возврат НДС, сталкиваются с повышенным вниманием со стороны проверяющих органов. ГФС рассылает им запросы с требованием обосновать причины бюджетных возмещений, на которые рассчитывает бизнес.

Источник: 368.media

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