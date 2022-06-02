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«Нам сказали, ви не резервісти. Ви добровольці»

«Нам сказали, ви не резервісти. Ви добровольці»

● «ДНРівець» розповідає про ставлення росіян до «добровільно мобілізованих» з Донецької області.

● У перехопленій розмові (https://www.youtube.com/watch?v=o7QZU3XRb5c)бойовик з «ДНР» розповідає російському військовому про протести, які відбулись в 115 батальйоні армії окупантів: «Вийшов наказ відпустити студентів. Приїхали їхні матері, подруги та влаштували протести. Незаконна мобілізація. П… (негідники), ви ох… (знахабніли), куди ви наших дітей привели».

● Розповідає про ставлення окупаційної армії до «мобілізованих» з «ДНР»: «Коли на «передок» кинули, пацани стали обурюватись: ми резервісти, йдемо на першій лінії. Нам сказали, ви не резервісти. Ви добровольці. Всі, хто тут, всі сюди прийшли добровільно».

● Російський співрозмовник у відповідь пояснює, що у РФ також багато людей не хоче брати участь у війні: «В аеропорту в нас також і «самострілів» (самокаліцтв) вистачає. Також ніхто не хоче їхати сюди».

Источник: https://t.me/DIUkraine/578

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